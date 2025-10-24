أخبار مصر: مفاجأة من ساويرس عن محمد سلام، صدمة عن السجل الجنائي لمرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب، غزو أمريكي وشيك لـ فنزويلا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

أكد المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير "إكس" دعوة المهرجان للفنان محمد سلام، لحضور فعاليات الدورة الثامنة والتي تنعقد في مدينة الجونة خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري وحتى اليوم الجمعة 24 من الشهر نفسه.

سنقتلهم، ترامب يقرر غزو كاراكاس ويرد على أخبار إرسال قاذفات B-1 قرب فنزويلا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، الأنباء حول إرسال قاذفات B-1 بالقرب من فنزويلا لزيادة الضغوط عليها، مؤكدا أن فنزويلا ستشهد قريبا عملا على الأرض.

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

أعلن الوداد المغربي ضم النجم حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

طلع سوابق، مفاجأة غير متوقعة في تحقيقات النيابة مع مرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة الفيوم، مفاجأة في قضية انتحال مرشح للانتخابات مجلس النواب صفة طبيب تجميل، مؤكدة أنه سبق وحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة مماثلة، واستنفد فيها درجات التقاضي وأصبح الحكم نهائيا باتا واجب التنفيذ.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 17 مسجدًا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح 17 مسجدًا اليوم الجمعة 24 من أكتوبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانة وتطوير 11 مسجدًا.

خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل

تدرس الولايات المتحدة مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وكلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والهلال.

كان مهيبر حبتين، رقص هستيري لمصطفى غريب مع حاتم صلاح في حفل زفافه (فيديو)

حفل زفاف الفنان حاتم صلاح، أشعل الفنان مصطفى غريب الأجواء برقصه العفوي مع الفنان حاتم صلاح في حفل زفافه الذي أقيم في قصر محمد علي بالمنيل على أنغام أغنية الراب الشهيرة "إيه دا إيه دا".

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي في هذه الحالة وأتمنى ضم إمام عاشور (فيديو)

أكد كرونسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، رفضه فكرة تولي تدريب الأهلي لفترة قصيرة حال عرض الأمر عليه.

رغم حدوثها في عهد بايدن، ترامب: تفجيرات البيجر بعناصر "حزب الله" تمت برعايتي والتشاور معي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي نفذتها إسرائيل ضد "حزب الله" وقيادته في لبنان، بما فيها عملية تفجير أجهزة النداء (البيجر)، تمت برعايته وبالتشاور معه.

مهند في ورطة، بيان من محامي شقيقة كيفانش تاتليتوج بعد ضجة أنباء اعتقالها بتركيا

لا يعلو صوت في الوسط الفني التركي على صوت خبر اعتقال ميليسا ديلارا تاتليتوج، شقيقة النجم الشهير كيفانش تاتليتوج، المعروف بلقب “مهند” في الدراما التركية، ووضعها قيد الحراسة في سجن هندك بإسطنبول، بتهمة مرتبطة بالعنف.

بسبب فسخ خطبتها، فتاة تحاول التخلص من حياتها بـ 40 حبة دواء في السلام

أقدمت فتاة في العقد الأول من عمرها على تناول 40 حبة دواء دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء حاد بقصد التخلص من حياتها، بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب فسخ خطبتها قبل أسبوعين، بدائرة قسم شرطة السلام.

فضيحة جديدة، سرقة شاحنة لجيش الاحتلال داخل قاعدة عسكرية في غلاف غزة (صورة)

كشفت "القناة 12" العبرية، عن حادثة سرقة غير مسبوقة، وقعت داخل قاعدة عسكرية في منطقة "غلاف غزة"، أثارت صدمة واسعة في إسرائيل.

مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

أكد السيناريست والمنتج مدحت العدل أن اتباع منهجية التفكير العلمي المنظم هو الطريق الحقيقي لتحقيق النجاح، كما تفعل الدول المتقدمة التي تبني خطواتها على دراسة وتخطيط.

بشكل فوري، ترامب يعاقب كندا بسبب فيديو للرئيس الأسبق ريجان

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات التجارية مع كندا بعد بثها إعلانا تلفزيونيا للرئيس الأسبق رونالد ريجان يعبّر فيه عن موقف سلبي من قضية الرسوم الجمركية.

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

شهدت الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي لمرحلة الدوري سقوط الكبار روما الإيطالي وأستون فيلا وليل الفرنسي.

بعد إصابة كيم كارداشيان بالمرض، ما هو تمدد الأوعية الدموية الدماغية وأعراضه؟

كشفت نجمة التلفزيون الأمريكية كيم كارداشيان عن إصابتها بتمدد في الأوعية الدموية الدماغية، وذلك خلال العرض الترويجي للموسم السابع من برنامجها الواقعي الشهير “عائلة كارداشيان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.