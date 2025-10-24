الجمعة 24 أكتوبر 2025
تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم الجمعة، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل حار على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ريمونتادا خريفية على حر الصيف، بشرى عن حالة الطقس اليوم الجمعة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 30

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33 

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 

