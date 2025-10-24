ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، شهدت الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي لمرحلة الدوري سقوط الكبار روما الإيطالي وأستون فيلا وليل الفرنسي.

وتلقى أستون فيلا الإنجليزي الخسارة على أرض جو أهيد إيجلز الهولندي 1-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة "يوروبا ليج" لكرة القدم.

كما تلقي روما الإيطالي الخسارة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 2-1 بفضل هدفي الغاني برينس أدو والفرنسي شيخ سواريه، مقابل هدف للأرجنتيني باولو ديبالا لروما.



وحقق باوك اليوناني المفاجأة بفوزه المثير على مضيفه ليل الفرنسي بأربعة أهداف.



فيما نجح ليون الفرنسي في مواصلة عروضه القوية بـ يوروبا ليج وحقق انتصاره الثالث على حساب ضيفه بازل السويسري بهدفين سجلهما كورنتان توليسو والبديل البرتغالي أفونسو موريرا.



كما واصل براجا البرتغالي تحقيق انتصاره الثالث تواليا بفوزه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين سجلهما الإسباني فران نافارووالعاجي ماريو دورجيليس.

كما واصل ميدتيلاند الدنماركي بدايته المثالية وحقق انتصاره الثالث أيضا بفضل ثلاثية سجلها فرانكولينو دجو من غينيا بيساو وفيليب بيلينغ في باتشكا توبولا الصربية أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

وبدأ نوتنغهام فوريست مشواره مع مدربه الثالث للموسم شون دايش بشكل إيجابي بتغلبه على ضيفه بورتو البرتغالي، بهدفين نظيفين.





وعلى صعيد آخر، تعثر دينامو زغرب الكرواتي وتجنب هزيمة أولى بعد فوزين، بعد التعادل مع مضيفه مالمو السويدي بهدف في الوقت القاتل.



وحقق سلتا فيجو الإسباني فوزه الثاني بتغلبه على ضيفه نيس الفرنسي 2-1،كما فاز سلتيك الاسكتلندي على ضيفه شتورم غراتس النمساوي 2-1.



وفاز فينورد الهولندي على ضيفه باناثينايكوس اليوناني 3-1، وفرايبورغ الألماني على ضيفه أوتريخت الهولندي 2-0.



كما حقق يونج بويز السويسري انتصاره الثاني على حساب ضيفه لودوغوريتس البلغاري 3-1.



وتغلب بولونيا الإيطالي خارج الديار على أف سي أس بي الروماني بهدفين، وخسر شتوتجارت الألماني أمام فنربختشه التركي بهدف.



وتعادل ريال بيتيس الإسباني مع مضيفه جنك البلجيكي من دون أهداف، فيما مُني رينجرز الاسكتلندي بهزيمة ثالثة تواليا جاءت ثقيلة أمام مضيفه بران يبرجن النروجي 0-3.



وفاز فيرينتسفاروش المجري على مضيفه سالزبورج النمساوي 3-2.



نتائج مباريات الدوري الأوروبي



روما 1 - 2 فيكتوريا بيلزن

فينورد 3 - 1 باناثينايكوس

نادي ليل 3 - 4 باوك

سالزبورج 2 - 3 فرينكفاروزي

فنربخشة 1 - 0 شتوتجارت

سبورتينج براجا 2 - 0 سرفينا زفيزدا

ليون 2 - 0 بازل

سيلتك 2 - 1 شتورم جراتس

مكابي تل أبيب 0 - 3 ميتييلاند

يانج بويز 3 - 2 لودوجوريتس

فرايبورج 2 - 0 أوترخت

نوتينجهام 2 - 0 بورتو

ستيوا بوخارست 1 - 2 بولونيا

سيلتا فيجو 2 - 1 نيس

مالمو 1 - 1 دينامو زغرب

جو أهيد إيجلز 2 - 1 أستون فيلا

جينك 0 - 0 ريال بيتيس

بران 3 - 0 رينجرز

