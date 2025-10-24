الجمعة 24 أكتوبر 2025
منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

حكيم زياش، فيتو
حكيم زياش، فيتو

أعلن الوداد المغربي ضم النجم حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

ويشارك الوداد المغربي في الكونفدرالية الأفريقية رفقة الزمالك والمصري البورسعيدي.


وكان زياش البالغ من العمر 32 عامًا رحل عن نادي الدحيل القطري بعد نهاية عقده الصيف الماضي، ليختار الانضمام للوداد المغربي في أول تجربة له في الدوري المغربي.

 

ويسعى زياش إلى استعادة مستواه من بوابة الوداد في أفق عودة ممكنة إلى المنتخب المغربي قبل كأس أمم إفريقيا نهاية العام الحالي وكأس العالم الصيف المقبل.

 وخاض حكيم زياش أكثر من تجربة في الملاعب الأوروبية من هولندا إلى إنجلترا ثم تركيا قبل الانضمام إلى الدحيل.

وسبق ولعب حكيم زياش في صفوف أياكس أمستردام وتشيلسي ثم جلطة سراي قبل أن ينضم للدحيل وينتهى تعاقده مع النادي القطري ويصبح لاعب حر

ولعب حكيم زياش في مسيرتة 499 لقاء وسجل 134 هدفًا وصنع 137 هدفًا، وحقق دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي والدوري الهولندي وكأس هولندا وكأس السوبر الهولندي مع أياكس أمستردام و2 بطولة الدوري التركي وكأس السوبر التركي مع جلطة سراي.

الجريدة الرسمية