مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وكلاسيكو الدوري السعودي بين الاتحاد والهلال.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

باور ديناموز ضد فايبرز - 4 مساءً

الهلال السوداني ضد البوليس الكيني - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

عزام يونايتد ضد كي إم كي إم - 5 مساءً

الزمالك ضد ديكيداها - 6 مساءً

شباب بلوزداد ضد هافيا كوناكري - 8 مساءً

الوداد ضد أشانتي كوتوكو - 10 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد ضد وست هام يونايتد - 10 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد اشبيلية - 10 مساءً - قناة بى إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ميلان ضد بيزا كالتشيو - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

نادي باريس ضد نانت - 9:45 مساءً - قناة بى إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد يونيون برلين - 9:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح ضد الاتفاق - 5:45 مساءً - قناة ثمانية 1

نادي نيوم ضد الخليج - 6:30 مساءً - قناة ثمانية 1

الاتحاد ضد الهلال - 9 مساءً - قناة ثمانية 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

فاتح كاراجومروك ضد قيصري سبور - 8 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

ألفيركا ضد جل فيسنتي - 10: 15 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

المنصورة ضد ديروط - 3:30 مساءً

راية ضد الاتصالات - 3:30 مساءً

الترسانة ضد لافيينا - 3:30 مساءً

