مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

أكد السيناريست والمنتج مدحت العدل أن اتباع منهجية التفكير العلمي المنظم هو الطريق الحقيقي لتحقيق النجاح، كما تفعل الدول المتقدمة التي تبني خطواتها على دراسة وتخطيط.



وأوضح أنه خلال مشاركته في لجنة اختيار الأصوات لمسرحية أم كلثوم، استعان مع زملائه باثنين من الأطباء المتخصصين في الفوكاليس، لضمان دقة الاختيارات وجودة الأداء الصوتي.

وأضاف العدل، خلال لقائه ببرنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة ON، أن العمل على المسرحية كان مدروسًا ومنهجيًا من البداية، إذ كانت الدكتورة جيهان الناصر تقدم ملاحظات دقيقة عن الأداء الصوتي وقدرة المتسابقين على الغناء أمام الجمهور بثقة واحتراف.

اختيار المواهب..علم وليس صدفة

وشدد العدل على أن اختيار المشاركين لم يكن عشوائيًا، بل جرى من معاهد متخصصة في الفنون لضمان وجود أصوات حقيقية تليق بحجم المشروع الفني.

وأشار إلى أنه في أول اجتماع له مع المخرج أحمد فؤاد، قال الأخير إن اللجنة اختارت أفضل الناس، فرد العدل قائلًا: «نحن لم نبحث عن الأفضل فقط، بل عن الأنسب لما نريد تقديمه».

وأضاف أن الشغف والالتزام من جميع أفراد الفريق كانا وراء النجاح الكبير الذي تحقق.

أول إنتاج شخصي وتجربة استثنائية

وكشف مدحت العدل أن إنتاج مسرحية أم كلثوم يمثل أول تجربة إنتاجية شخصية له، بعد مشاركته سابقًا في أعمال مع المنتج جمال العدل، مشيرًا إلى أنه وجد في المسرح الغنائي (الميوزيكل) المجال الأقرب إلى قلبه باعتباره شاعرًا وكاتب دراما.

وأكد أن التجربة كانت مغامرة فنية جريئة، أثبتت أن الفن يمكن أن يزدهر حين يمتزج العلم بالشغف، لافتًا إلى أن الفريق عمل بروح واحدة لتحقيق رؤية فنية راقية.

من "كوكو شانيل" إلى "أم كلثوم".. رحلة تطوير فني

واختتم العدل حديثه بالإشارة إلى أن مشواره مع فريق العمل بدأ من مسرحية كوكو شانيل، التي شكلت نقطة انطلاق لتجربة الميوزيكل في مصر، ثم تطورت التجربة في تشارلي شابلن، حتى وصلت إلى ذروتها الفنية في العرض الأخير أم كلثوم.

