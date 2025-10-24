الجمعة 24 أكتوبر 2025
طلع سوابق، مفاجأة غير متوقعة في تحقيقات النيابة مع مرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب

متهم، فيتو
متهم، فيتو

كشفت تحقيقات  النيابة العامة بمحافظة الفيوم، مفاجأة في قضية انتحال مرشح للانتخابات مجلس النواب صفة طبيب تجميل، مؤكدة أنه سبق وحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة مماثلة، واستنفد فيها درجات التقاضي وأصبح الحكم نهائيا باتا واجب التنفيذ.

حكم بات بالحبس 4 سنوات

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية بالفيوم قد ألقت القبض على المرشح لانتحال صفة طبيب، وقضت محكمة محكمة جنح الفيوم عليه بالحبس 4 سنوات في القضية رقم 19464 لسنة 2024 جنح أول الفيوم، المتهم فيها المرشح لانتخابات مجلس النواب، لأنه في يوم 27 من شهر أبريل عام 2024  أجرى عملية جراحية لسيدة وتسبب لها في مضاعفات دون أن يكون اسمه مقيدا بسجل الأطباء البشريين وكونه غير مرخص له بمزاولة المهنة، وضبطت عنده معدات وأدوات طبية خاصة بالأطباء البشريين، وهو غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب أو استعمال نشرات أو لوحات أو أي وسيلة من وسائل النشر من شأنها أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

 

الأسماء النهائية لمرشحي القليوبية في انتخابات مجلس النواب 2025

بالأسماء، القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالفيوم

يذكر أن  الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم، عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها، استعدادًا لإجراء الانتخابات اوائل شهر نوفمبر المقبل، وضمت كشوف بندر ومركز الفيوم اسم وصفة ورمز المرشح المحبوس.

