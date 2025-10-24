بعد إصابة كيم كارداشيان بالمرض، ما هو تمدد الأوعية الدموية الدماغية وأعراضه؟

كشفت نجمة التلفزيون الأمريكية كيم كارداشيان عن إصابتها بتمدد في الأوعية الدموية الدماغية، وذلك خلال العرض الترويجي للموسم السابع من برنامجها الواقعي الشهير “عائلة كارداشيان”.

إصابة كيم كارداشيان بتمدد في الأوعية الدموية الدماغية

وكان إعلان تشخيص إصابتها بتمدد الأوعية الدموية الدماغية الحدث الأبرز الذي صدم متابعيها.

ما هو تمدد الأوعية الدموية الدماغية؟

بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، فإن تمدد الأوعية الدموية الدماغية هو حالة يحدث فيها تورم أو انتفاخ في أحد الأوعية الدموية داخل الدماغ نتيجة ضعف في جدار الشريان، ما يسمح له بالانتفاخ بشكل غير طبيعي.

كما أوضحت جمعية القلب الأمريكية أن هذا الضعف قد يؤدي، في بعض الحالات النادرة، إلى تمزق الوعاء الدموي وحدوث نزيف داخل الدماغ، وهي حالة طبية طارئة تُعرف بـ “النزيف تحت العنكبوتية”.

وأشارت الإحصاءات إلى أن شخصًا واحدًا تقريبًا من بين كل خمسين شخصًا قد يعاني من تمدد أوعية دموية دماغية غير متمزق، وغالبًا ما يجهل المصابون إصابتهم بسبب غياب الأعراض الواضحة.

كما يقدر أن نحو 30 ألف أميركي سنويًا يصابون بتمدد أوعية دموية دماغية متمزق.

الأسباب وعوامل الخطر لمرض تمدد الأوعية الدموية

لا تعرف دائمًا الأسباب الدقيقة وراء الإصابة بتمدد الأوعية الدموية، إذ قد يولد بعض الأشخاص بهذه الحالة، فيما قد تكون الوراثة عاملًا رئيسيًا لدى آخرين.

كما يمكن أن تؤدي أمراض الشرايين، والإصابات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين إلى زيادة احتمالية الإصابة.

أنواع تمدد الأوعية الدموية الدماغية

يصنف الأطباء تمدد الأوعية الدموية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. التمدد الكيسي (Saccular aneurysm) – وهو الأكثر شيوعًا.



2. التمدد المغزلي (Fusiform aneurysm) – يحدث عندما يتمدد جزء من جدار الشريان بالكامل.



3. التمدد الفطري (Mycotic aneurysm) – وينتج عن عدوى تصيب جدار الأوعية الدموية.

أعراض مرض تمدد الأوعية الدموية

لم توضح كيم كارداشيان ما إذا كانت تعاني من أعراض محددة، إلا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تشير إلى أن معظم تمددات الأوعية الدموية لا تُسبب أعراضًا واضحة، خصوصًا إذا كانت صغيرة الحجم.

وغالبًا ما يُكتشف وجودها أثناء الفحوص الطبية الروتينية أو عند البحث عن أسباب مرضية أخرى.

أما في حال كان التمدد كبيرًا، فقد تظهر الأعراض التالية:

صداع مستمر أو مفاجئ.

ألم حول العين أو فوقها.

تغيّرات في الرؤية مثل ازدواج الرؤية.

دوار أو فقدان للتوازن.

خدر أو ضعف في جانب واحد من الوجه.

صعوبة في النطق أو التركيز.

مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى.



تمدد الأوعية الدموية المتمزق

يعرف بإسم بـ “صداع الرعد”، وهو صداع مفاجئ وشديد للغاية، العلامة الأبرز على تمزق الأوعية الدموية الدماغية، ما يستدعي تدخلًا طبيًا فوريًا لإنقاذ حياة المريض.

ومن الأعراض المصاحبة لهذه الحالة:

ارتباك أو فقدان للوعي.

حساسية شديدة تجاه الضوء.

غثيان أو تقيؤ.

نوبات صرع.

تيبّس في الرقبة.

ازدواج في الرؤية أو تدلي الجفن.

مشاكل في الكلام أو الفهم.



علاج تمدد الأوعية الدموية

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، لا تتطلب تمددات الأوعية الدموية الصغيرة وغير المصحوبة بأعراض علاجًا فوريًا، إذ يكون خطر تمزقها منخفضًا للغاية.

ويخضع المرضى لمتابعة طبية منتظمة للتأكد من عدم زيادة حجم التمدد أو تغيّر حالته.

أما في الحالات الأكثر خطورة، فقد يُوصى بالتدخل الجراحي أو باستخدام القسطرة لعزل المنطقة المتضررة ومنع حدوث نزيف.

ورغم أن كيم كارداشيان لم تكشف بعد عن تفاصيل علاجها أو وضعها الصحي الحالي، فإن إعلانها عن إصابتها أثار تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من جمهورها حول العالم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.