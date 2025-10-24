كان مهيبر حبتين، رقص هستيري لمصطفى غريب مع حاتم صلاح في حفل زفافه (فيديو)

حفل زفاف الفنان حاتم صلاح، أشعل الفنان مصطفى غريب الأجواء برقصه العفوي مع الفنان حاتم صلاح في حفل زفافه الذي أقيم في قصر محمد علي بالمنيل على أنغام أغنية الراب الشهيرة "إيه دا إيه دا".

رقص مصطفى غريب مع حاتم صلاح في حفل زفافه

ونشر حاتم صلاح مقطع الفيديو لرقص مصطفى غريب الذي تم تداوله على نطاق واسع، معبرين عن إعجابهم بعفوية الثنائي وروح الدعابة التي جمعتهما.

حضور فني وإحياء غنائي لأحمد سعد في زفاف حاتم صلاح

وأحيا الفنان أحمد سعد حفل زفاف الفنان حاتم صلاح بغنائه أغنيته الشهيرة “اختياراتي مدمرة حياتي”، وسط رقص وتفاعله مع العروسين.



وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور حفل زفاف الفنان حاتم صلاح منهم: عمرو سعد، كريم فهمي، أحمد فهمي، أحمد السقا، أشرف زكي، يوسف الشريف، شيكو، روجينا، محمد عبد الرحمن (توتا)، ويزو، أوس أوس، ومحمد جمعة.

وكان الفنان حاتم صلاح فاجأ جمهوره بإعلانه عن عقد قرانه على عروس من خارج الوسط الفني وإقامة حفل زفافه في اليوم نفسه، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام" من "الفرست لوك" داخل قصر محمد علي أثناء كتب الكتاب.

أعمال حاتم صلاح الفنية الأخيرة

يشارك الفنان حاتم صلاح حاليًا في بطولة مسلسل "ابن النادي"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة المكونة من 10 حلقات، ويشاركه البطولة:أحمد فهمي، آية سماحة، سيد رجب، محمد لطفي، جلا هشام، أحمد عبد الحميد، وسينتيا خليفة.

