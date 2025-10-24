الجمعة 24 أكتوبر 2025
نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

أكد المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات الشهير "إكس" دعوة المهرجان للفنان محمد سلام، لحضور فعاليات الدورة الثامنة والتي تنعقد في مدينة الجونة خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري وحتى اليوم الجمعة 24 من الشهر نفسه. 

ورد "ساويرس" على سؤال أحد متابعيه عبر الموقع، حيث كتب المتابع: "ممكن أسأل حضرتك ليه متمش دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة.. ‏الإنسانية والسلام". 

ليقوم "ساويرس" بإعادة نشر التساؤل والرد عليه قائلا: "تم دعوته طبعا". 

فيما توقع الكثيرون أن يحضر محمد سلام حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر. 

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

