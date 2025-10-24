الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 17 مسجدًا في 11 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل بافتتاح 17 مسجدًا اليوم الجمعة 24 من أكتوبر 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 6 مساجد، وصيانة وتطوير 11 مسجدًا.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن إلى 261 مسجدًا من بينها 193 مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 261 مسجدًا من بينها 193 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13,750 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و974 مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، وبيانها كالتالي:



محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل علي بنجع الزهرة – مركز فرشوط.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن الغربي بنجع جودة بقرية البراهمة – مركز قفط، ومسجد العتيق بنجع الغليظ بقرية الهيشة – مركز نجع حمادي.



محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عمارة بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار.



محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة جرجى بقرية أبو كساه – مركز أبشواي.



محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الحنجيري – مركز دكرنس.



محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بنجع الكرب بقرية جهينة الشرقية – مركز جهينة.



محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد السلام – مدينة سيدي غازي.



محافظة المنوفية:

تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية سمان – مركز الباجور؛ ومسجد سيد عبد الحليم بقرية دلهمو – مركز أشمون.



محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد المصطفى بقرية دجوي – مركز بنها؛ ومسجد الرحمة بقرية بلتان – مركز طوخ.



محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو الحسن ذكير بالعصارة بقرية قامولا - مركز القرنة؛ ومسجد أبو العباس بقرية الحميدات – مركز إسنا.



محافظة المنيا:

تم صيانة وتطوير مسجد آل كفافي بقرية الحوارتة - مركز المنيا.



محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحباري – مركز إدفو.



محافظة الجيزة:

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بقرية بيدف – مركز العياط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله عزّ وجل وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله عز وجل ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

