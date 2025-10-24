بسبب فسخ خطبتها، فتاة تحاول التخلص من حياتها بـ 40 حبة دواء في السلام

الجمعة 24 أكتوبر 2025
أقدمت فتاة في العقد الأول من عمرها على تناول 40 حبة دواء دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء حاد بقصد التخلص من حياتها، بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب فسخ خطبتها قبل أسبوعين، بدائرة قسم شرطة السلام.

وتحقق قوات المباحث حول الواقعة من خلال فريق بحث للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.


وتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض فتاة لحالة إعياء شديدة داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة السلام.


وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابة.


بالفحص، تبين أن الفتاة كانت تعاني من مرض نفسي بسبب فسخ خطوبتها، مؤكدا على ذلك أسرتها.

وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، ووُضعت تحت الملاحظة الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

