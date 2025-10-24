سنقتلهم، ترامب يقرر غزو كاراكاس ويرد على أخبار إرسال قاذفات B-1 قرب فنزويلا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، الأنباء حول إرسال قاذفات B-1 بالقرب من فنزويلا لزيادة الضغوط عليها، مؤكدا أن فنزويلا ستشهد قريبا عملا على الأرض.



وقال حول القاذفات: "هذا ليس دقيقا، هذه تقارير خاطئة، لكننا لسنا سعداء فيما يتعلق بفنزويلا لأسباب كثيرة، والمخدرات أحد هذه الأسباب".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة غير راضية عن فنزويلا "لأسباب عديدة"، متهما كاراكاس بإرسال المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بـ"قتل" أولئك الذين يجلبون المخدرات إلى الولايات المتحدة، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "سنقوم ببساطة بقتل أولئك الذين يجلبون المخدرات إلى بلدنا. واضح؟ سنقتلهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لمكافحة المخدرات، لن تطلب الحكومة الأمريكية من الكونجرس الموافقة على "إعلان حرب" ضد كارتلات المخدرات.

وتشن الولايات المتحدة ضربات قاتلة ضمن سلسلة عمليات في البحر الكاريبي، في إطار حملة وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "حرب ضد عصابات المخدرات".

وقال ترامب يوم الأربعاء إن العملية العسكرية أسهمت في تقليص عدد القوارب التي تحاول تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المهربين سيحاولون لاحقا إدخال الشحنات برا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.