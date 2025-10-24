الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سنقتلهم، ترامب يقرر غزو كاراكاس ويرد على أخبار إرسال قاذفات B-1 قرب فنزويلا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، الأنباء حول إرسال قاذفات B-1 بالقرب من فنزويلا لزيادة الضغوط عليها، مؤكدا أن فنزويلا ستشهد قريبا عملا على الأرض.


وقال حول القاذفات: "هذا ليس دقيقا، هذه تقارير خاطئة، لكننا لسنا سعداء فيما يتعلق بفنزويلا لأسباب كثيرة، والمخدرات أحد هذه الأسباب".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة غير راضية عن فنزويلا "لأسباب عديدة"، متهما كاراكاس بإرسال المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأمريكية.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بـ"قتل" أولئك الذين يجلبون المخدرات إلى الولايات المتحدة، وقال للصحفيين في البيت الأبيض: "سنقوم ببساطة بقتل أولئك الذين يجلبون المخدرات إلى بلدنا. واضح؟ سنقتلهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لمكافحة المخدرات، لن تطلب الحكومة الأمريكية من الكونجرس الموافقة على "إعلان حرب" ضد كارتلات المخدرات.

وتشن الولايات المتحدة ضربات قاتلة ضمن سلسلة عمليات في البحر الكاريبي، في إطار حملة وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "حرب ضد عصابات المخدرات".

وقال ترامب يوم الأربعاء إن العملية العسكرية أسهمت في تقليص عدد القوارب التي تحاول تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المهربين سيحاولون لاحقا إدخال الشحنات برا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاذفات B-1 فنزويلا المهاجرين غير الشرعيين الأراضي الأمريكية

الأكثر قراءة

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

ميتييلاند الدنماركي يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

ريمونتادا خريفية على حر الصيف، بشرى عن حالة الطقس اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

بعد إعلان الكشف النهائي للمرشحين، آخر موعد للتنازل في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads