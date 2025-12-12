الحصر العددي لدائرة المحمودية الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة المحمودية ، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية داخل نطاق محافظة البحيرة.

الأصوات الباطلة 3054 صوتًا

بلغ عدد الحضور 83 ألفًا و952 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 3054 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 80 ألفًا و898 صوتًا.

ننشر أرقام المرشحين بالتصويت

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم مركز المحمودية ومركز رشيد ومركز الرحمانية على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد عباسي "مستقل" 12 ألفًا و792 صوتًا يليه خالد أبو أحمد "حماة الوطن" 12 ألفا و722 صوتًا، بينما لم يوفقا عضوا مجلس النواب الحاليين عن الدائرة وهما: بلال النحال وهشام الجاهل.

