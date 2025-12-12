الجمعة 12 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لدائرة المحمودية الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

فرز الأصوات، فيتو
فرز الأصوات، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة المحمودية ، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية داخل نطاق محافظة البحيرة.

 

الأصوات الباطلة 3054 صوتًا

بلغ عدد الحضور 83 ألفًا و952 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 3054 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 80 ألفًا و898 صوتًا.

 

ننشر أرقام المرشحين بالتصويت 

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم مركز المحمودية ومركز رشيد ومركز الرحمانية على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات محمد عباسي "مستقل" 12 ألفًا و792 صوتًا يليه خالد أبو أحمد "حماة الوطن" 12 ألفا و722 صوتًا، بينما لم يوفقا عضوا مجلس النواب الحاليين عن الدائرة وهما: بلال النحال وهشام الجاهل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

الأكثر قراءة

كأس العرب، السعودية وفلسطين يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين

الحصر العددي لدائرة المحمودية الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة

المعمل الجنائي يفحص آثار انفجار ماسورة غاز للوقوف على الأسباب في إمبابة

تفاصيل جديدة في ضبط سائق محافظ الدقهلية لتورطه في الاتجار بالمخدرات

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن

بعد رحيله، من هو المطرب أحمد صلاح؟

أكثر المرشحين تقدما حسب نتيجة الحصر ببعض اللجان بدائرة أسيوط (صور)

خدمات

المزيد

العائد الحالي في ودائع الأجل داخل فروع بنك القاهرة

متى يحق للراكب استرداد ثمن تذكرة القطار؟

67.23 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم

الين الياباني يسجل 30.56 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي خلال نوفمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads