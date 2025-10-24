مهند في ورطة، بيان من محامي شقيقة كيفانش تاتليتوج بعد ضجة أنباء اعتقالها بتركيا

لا يعلو صوت في الوسط الفني التركي على صوت خبر اعتقال ميليسا ديلارا تاتليتوج، شقيقة النجم الشهير كيفانش تاتليتوج، المعروف بلقب “مهند” في الدراما التركية، ووضعها قيد الحراسة في سجن هندك بإسطنبول، بتهمة مرتبطة بالعنف.

وذكرت المذيعة التركية الشهيرة إلكنور أوزكوش، أنها تحصلت على معلوماتها من إحدى السجينات التي زعمت أنها تشاركها في السجن، وهذا ما نفاه مصدر مقرب من عائلة كيفانش تاتليتوغ، جملة وتفصيلا مؤكدًا أنها كانت متوقفة فقط وأفرج عنها، وذلك وفقًا لموقع "2. Sayfa".



وتصاعدت وتيرة الجدل مع صمت أفراد عائلة تاتليتوج، بمن فيهم كيفانش، وزوجته باشاك ديزر، الذين لم يصدروا أي تعليق بهذا الشأن، ما ترك مساحة للتكهنات حول مصداقية الأخبار المتداولة.

ومع ازدياد الأحاديث عن ميليسا، أصدر المحامي إبراهيم حليل أتيش، الممثل القانوني لميليسا ديلارا تاتليتوج، بيانًا رسميا كشف خلاله عن ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن موكلته لم تتعرض لأي حكم جنائي بالسجن.



وأوضح أنّ ما حدث كان نتيجة إجراءات قانونية تأخرت بسبب عدم متابعتها لمراسلات المحكمة، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت بخلاف لفظي لكن سرعان ما تطور الأمر إلى شكوى رسمية من الطرف الآخر، وهو ما استدعى تدخل القضاء، واستدعاء ميليسا للتحقيق معها، إلا أنها لم تتابع الاستدعاءات الصادرة بحقها، ما تسبب في صدور أمر توقيف مؤقت تنفيذي فقط.

وواصل أن ميليسا قضت فترة وجيزة في التوقيف الاحتياطي حتى استكمال المراجعة القانونية، ثم أُفرج عنها مباشرة بعد تصحيح الإجراءات"، مؤكدًا على أنّ القضية انتهت دون صدور أية أحكام قضائية بشأن موكلته.

كما بقي النجم كيفانش تاتليتوج، البالغ من العمر 41 عامًا والذي يُعتبر أحد أبرز نجوم الدراما التركية، صامتًا تمامًا بشأن المسألة، رغم شهرته العالمية وعلاقته الوثيقة بشقيقته ميليسا، التي غالبًا ما تظهر إلى جانبه في المناسبات العائلية.

تأتي هذه الشائعات في وقت يمر فيه كيفانش تاتليتوج بظروف عائلية ومهنية حساسة، إذ فقد صديقه المقرب رجل الأعمال خالد يوكاي غرقًا في أغسطس الماضي، مما أدى إلى انهياره أمام الجمهور خلال الجنازة.

