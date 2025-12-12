إصابة الفنان صلاح عبد الله بنزلة برد تلزمه الفراش

18 حجم الخط

أصيب الفنان صلاح عبد الله بنزلة برد شديدة ألزمته الفراش، حيث إنه علق ارتباطاته الفنية خلال هذه الفترة لحين تعافيه، ومن المفترض أن يستكمل صلاح عبد الله تصوير دوره في مسلسل “خانة فاضية” خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل “خانة فاضية ” من بطولة صابرين وحسين فهمي وصلاح عبد الله وأحمد فهيم ومن تأليف إسلام شتا وإخراج شادي أبو شادي.

تفاصيل مسلسل خانة فاضية

مسلسل خانة فاضية تدور أحداثه في إطار اجتماعي معاناة الأم التي تُجسد شخصيتها صابرين من مخاطر الرعاية الصحية، والإهمال الطبي، حيث تناقش صابرين قضية النسب عندما تكتشف في الحلقة الأولى بعد مرور سنوات طويلة أن نجليها التوأم الغير متطابق واللذان يقوما بدورهما سليم الترك وفؤاد محسن ليسوا أخوات، بينما يمتلك حسين فهمي أكبر مراكز تحاليل وأشعة خلال أحداث العمل، فيما يظهر مراد مكرم في دور طليق صابرين ويجسد صلاح عبد الله شخصية طبيب يدعى عمرو صقر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.