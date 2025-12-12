الجمعة 12 ديسمبر 2025
إصابة الفنان صلاح عبد الله بنزلة برد تلزمه الفراش

صلاح عبد الله،فيتو
أصيب الفنان صلاح عبد الله بنزلة برد شديدة ألزمته الفراش، حيث إنه علق ارتباطاته الفنية خلال هذه الفترة لحين تعافيه، ومن المفترض أن يستكمل صلاح عبد الله تصوير دوره في مسلسل “خانة فاضية” خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل “خانة فاضية ” من بطولة صابرين وحسين فهمي وصلاح عبد الله وأحمد فهيم ومن تأليف إسلام شتا وإخراج شادي أبو شادي.

 

تفاصيل مسلسل خانة فاضية 

مسلسل خانة فاضية تدور أحداثه في إطار اجتماعي معاناة الأم التي تُجسد شخصيتها صابرين من مخاطر الرعاية الصحية، والإهمال الطبي، حيث تناقش صابرين قضية النسب عندما تكتشف في الحلقة الأولى بعد مرور سنوات طويلة أن نجليها التوأم الغير متطابق واللذان يقوما بدورهما سليم الترك وفؤاد محسن ليسوا أخوات، بينما يمتلك حسين فهمي أكبر مراكز تحاليل وأشعة خلال أحداث العمل، فيما يظهر مراد مكرم في دور طليق صابرين ويجسد صلاح عبد الله شخصية طبيب يدعى عمرو صقر.

