مؤشرات الحصري العددي، هشام بدوي دسوقي الأقرب لحسم مقعد الدقي والعجوزة وخسارة مدوية لأحمد مرتضى منصور والدالي

18 حجم الخط

أظهرت مؤشرات الحصر العددي لتصويت الناخبين في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة اقتراب المرشح هشام محمد بدوي دسوقي من حسم مقعد الدائرة لصالحه بعدد أصوات يقترب من الـ 8 آلاف صوت، متفوقًا على مرشح حزب الجبهة الوطنية اللواء كمال الدالي الذي حصل على عدد أصوات يقترب من 3 آلاف صوت، في حين حقق أحمد مرتضى منصور خسارة مدوية وحصل على عدد أصوات أقل من 500 صوت.

وجرت إعادة الانتخابات في 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلان نتائج هذه الدوائر وإعادة الاقتراع فيها بالكامل.

وتمثل هذه الدوائر واحدة من أبرز محطات السباق الانتخابي الحالي لاتساعها وتنوع تركيبتها الجغرافية والاجتماعية، إضافة إلى حساسية المنافسة داخلها بعد بطلان النتائج السابقة.

وتشهد العملية الانتخابية متابعة مكثفة من الأحزاب السياسية والهيئات الرقابية، إلى جانب وجود ملاحظين ومندوبين داخل اللجان الفرعية والعامة لمراقبة انتظام التصويت ومستوى الإقبال والتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر على مدار اليوم.

وينظر إلى نتائج هذه الدوائر الثلاثين باعتبارها عنصرًا حاسمًا في تشكيل الخريطة النهائية للبرلمان الجديد، خصوصًا أنها تعيد رسم موازين المنافسة بين عدة قوى سياسية، وفي مقدمتها حزب العدل الذي يخوض الجولة المعادة بثمانية مرشحين يسعون لحجز مقاعد لهم ضمن الدورة البرلمانية المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.