خارج الحدود

بشكل فوري، ترامب يعاقب كندا بسبب فيديو للرئيس الأسبق ريجان

ترامب وريجان،فيتو
ترامب وريجان،فيتو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضات التجارية مع كندا بعد بثها إعلانا تلفزيونيا للرئيس الأسبق رونالد ريجان يعبّر فيه عن موقف سلبي من قضية الرسوم الجمركية.


كتب الرئيس ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد استخدمت كندا بطريقة احتيالية إعلانا مزورا يظهر فيه الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وهو يعبّر عن موقف سلبي من الرسوم الجمركية... ونظرا لسلوكهم الاستفزازي هذا، فإن جميع المفاوضات التجارية مع كندا تعلَق فورا."

ويأتي منشور ترامب في وقت متأخر من يوم الخميس بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه يهدف إلى مضاعفة صادرات بلاده إلى دول خارج الولايات المتحدة بسبب التهديد الذي تشكله رسوم ترامب الجمركية.

وجاء ردّ ترامب بعد إعلان صادر عن "مؤسسة ريجان"، انتقدت فيه حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية لاستخدامها مقطع فيديو قديم للرئيس ريجان يعود إلى عام 1987 ضمن حملة إعلانية. 

واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستخدام يشوه سياق كلام ريجان تماما، مشيرة إلى أن تصريحاته آنذاك كانت دعوة إلى التجارة الحرة والعادلة، وليس رفضا مطلقا للرسوم الجمركية بأي شكل من الأشكال.

وسبق أن صرح ترامب بأن كندا "يجب أن تكون الولاية الأمريكية الحادية والخمسين"، مبررا ذلك بأنها "تعتمد اعتمادا كاملا على واشنطن".

