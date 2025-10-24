يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي في هذه الحالة وأتمنى ضم إمام عاشور (فيديو)

أكد كرونسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، رفضه فكرة تولي تدريب الأهلي لفترة قصيرة حال عرض الأمر عليه.

وقال يورتشيتش خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "إذا عُرض علي تولي تدريب الأهلي لفترة مؤقتة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، فلن أوافق، لأنها مدة قصيرة ولا تمنح المدرب فرصة حقيقية للعمل وتحقيق أهداف واضحة.

وأشار: "الفوز الأهم لي مع بيراميدز ضد فريق الأهلي بنتيجة 2-0 هذا الموسم، وأتذكر المباراة التي خسرناها ضد الأهلي بنتيجة 3-2، كانت الهزيمة الأصعب".

وأضاف المدير الفني الكرواتي: "أُقدّر جميع اللاعبين في الدوري المصري، لكن إذا أُتيحت لي فرصة التعاقد مع لاعبين من مصر، سأختار من الأهلي أمام عاشور، ومن الزمالك حسام عبد المجيد أو نبيل عماد دونجا، فهم لاعبون يمتلكون شخصية قوية داخل الملعب ومن خارج الدوري المصري حمدي فتحي.

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الإفريقي

وقاد الكرواتي كريستوفر يورتشيتش فريق بيراميدز للفوز بأربع بطولات خلال موسمين وآخرها التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي في استاد الدفاع الجوي عقب الفوز باللقب على حساب نهضة بركان المغربي.

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي.

أرقام يورتشيتش مع بيراميدز

تولي يورتشيتش قيادة فريق نادي بيراميدز في 7 فبراير 2024

قاد يورتشيتش بيراميدز صاحب الـ55 عاما في 95 مباراة، حقق الفوز في 66 مباراة في جميع المسابقات المحلية والقارية و18 تعادلا وخسر في 11 مواجهة.

وسجل بيراميدز تحت قيادته 204 أهداف، بينما استقبلت شباكه 85 هدفًا.

إنجازات يوتشيتش مع بيراميدز

لم يفز بيراميدز بأي بطولة طوال ست مواسم، قبل تولي يورتشيتش الذي جاء ليفوز معه بأربع بطولات خلال أقل من موسمين وهم كالتالي:

1- في ال،31 من أغسطس 2024 استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

2-نجح في الحصول علي لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025 في الثاني من يونيو 2025.

3-الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي السعودي في الـ24 من سبتمبر 2025 والإطاحة قبله بأوكلاند سيتي.

4-وفي 18 من أكتوبر 2025 حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي، ليكون ثالث فريق مصري يفوز بهذا اللقب بعد الأهلي والزمالك.

ومن أهم إنجازات المدرب الكرواتي مع بيراميدز أيضا احتلال مركز الوصيف بالدوري المصري خلال موسمي 2023\2024 و2024-2025

كما نجح في الفوز على النادي الأهلي لأول مرة بنتيجة 2-0، في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

كما فاز بيراميدز على الزمالك في عهد يورتشيتش مرتين أولهما في الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الماضية، عندما انتصر بنتيجة 3-0، أما المرة الثانية فكانت في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية وانتصر وقتها بيراميدز بنتيجة 1-0.

