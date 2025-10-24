الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي في هذه الحالة وأتمنى ضم إمام عاشور (فيديو)

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

أكد كرونسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، رفضه فكرة تولي تدريب الأهلي لفترة قصيرة حال عرض الأمر عليه.

وقال يورتشيتش خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "إذا عُرض علي تولي تدريب الأهلي لفترة مؤقتة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، فلن أوافق، لأنها مدة قصيرة ولا تمنح المدرب فرصة حقيقية للعمل وتحقيق أهداف واضحة.

وأشار: "الفوز الأهم لي مع بيراميدز ضد فريق الأهلي بنتيجة 2-0 هذا الموسم، وأتذكر المباراة التي خسرناها ضد الأهلي بنتيجة 3-2، كانت الهزيمة الأصعب".

وأضاف المدير الفني الكرواتي: "أُقدّر جميع اللاعبين في الدوري المصري، لكن إذا أُتيحت لي فرصة التعاقد مع لاعبين من مصر، سأختار من الأهلي أمام عاشور، ومن الزمالك حسام عبد المجيد أو نبيل عماد دونجا، فهم لاعبون يمتلكون شخصية قوية داخل الملعب ومن خارج الدوري المصري حمدي فتحي.

 

 

بيراميدز بطلا لكأس السوبر الإفريقي

وقاد الكرواتي كريستوفر يورتشيتش فريق  بيراميدز للفوز بأربع بطولات خلال موسمين وآخرها التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي في استاد الدفاع الجوي عقب الفوز باللقب على حساب نهضة بركان المغربي. 

وتوج فريق نادي بيراميدز بلقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الدفاع الجوي في السوبر الإفريقي. 

 

أرقام يورتشيتش مع بيراميدز

تولي يورتشيتش قيادة فريق نادي بيراميدز في 7 فبراير 2024 

قاد يورتشيتش بيراميدز صاحب الـ55 عاما في 95  مباراة، حقق الفوز في 66 مباراة في جميع المسابقات المحلية والقارية و18 تعادلا وخسر في 11 مواجهة.

وسجل بيراميدز تحت قيادته 204 أهداف، بينما استقبلت شباكه 85 هدفًا.

إنجازات يوتشيتش مع بيراميدز

لم يفز بيراميدز بأي بطولة طوال ست مواسم، قبل تولي يورتشيتش الذي جاء ليفوز معه بأربع بطولات خلال أقل من موسمين وهم كالتالي:

1- في ال،31  من أغسطس 2024 استطاع نادي بيراميدز أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كرة القدم المصرية، بعد تتويجه بلقب كأس مصر لموسم 2023-2024 كأول بطولة يفوز بها.

2-نجح في الحصول علي لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية 2024-2025 في الثاني من يونيو 2025.

3-الفوز بكأس القارات الثلاث ببطولة الانتركونتيننتال، بعد الفوز على الأهلي السعودي في الـ24 من سبتمبر 2025 والإطاحة قبله بأوكلاند سيتي.

4-وفي 18 من أكتوبر 2025 حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي باستاد الدفاع الجوي، ليكون ثالث فريق مصري يفوز بهذا اللقب بعد الأهلي والزمالك.

ومن أهم إنجازات المدرب الكرواتي مع بيراميدز أيضا احتلال مركز الوصيف بالدوري المصري خلال موسمي 2023\2024 و2024-2025 

كما نجح في الفوز على النادي الأهلي لأول مرة بنتيجة 2-0، في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

كما فاز بيراميدز على الزمالك في عهد يورتشيتش مرتين أولهما في الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الماضية، عندما انتصر بنتيجة 3-0، أما المرة الثانية فكانت في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية وانتصر وقتها بيراميدز بنتيجة 1-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يورشيتش بيراميدز الأهلي يورتشيتش كأس العالم الدوري المصري إمام عاشور حسام عبد المجيد

مواد متعلقة

يورتشيتش: قدمنا موسما استثنائيا والزمالك استحق التتويج بالكأس

يورتشيتش: فخور بصناعة التاريخ مع بيراميدز وتحقيق إنجازات استثنائية

يورتشيتش: المنافسة مع الأهلي والزمالك صعبة بسبب جماهيرهما الكبيرة

مدرب بيراميدز: لا أتابع السوشيال ميديا وهذا سبب احتفالي بلقب الدوري

هل تجاوز بيراميدز الأهلي والزمالك؟ يورتشيتش يفجر مفاجأة بتصريح مثير (فيديو)

نصف مليون جنيه مكافأة كأس السوبر الإفريقي للاعبي بيراميدز

لحظة وصول يورتشيتش استديو يا مساء الأنوار حاملا كأس السوبر الأفريقي (فيديو)

مدرب بيراميدز يعلق على ملابس رمضان صبحي

الأكثر قراءة

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها كلاسيكو دوري روشن والزمالك بالكونفدرالية

ميتييلاند الدنماركي يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

تأثير تحويلات المصريين بالخارج على سعر الدولار، ومتى يصل إلى 45 جنيها؟

قبل انطلاقها رسميا، هؤلاء ممنوعون من التصويت في انتخابات مجلس النواب

خدمات

المزيد

شروط تضعها شركات الطيران على وزن الحقائب الزائد

ارتفاع جديد في العباد والذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

محظورات على أصحاب المخابز والمحال العمومية وفق قانون التموين

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية