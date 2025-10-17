أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر و11 آخرين على خلفية مشاجرة.. أب يقتل طفلته ويصيب شقيقها بأطفيح بسبب تبولها اللا إرادي..ضبط دجال بزعم العلاج الروحاني بالإسكندرية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أمرت جهات التحقيق المختصة، بإخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر و11 آخرين على خلفية اتهامهم بمشاجرة في مقر الحزب، بسبب خلاف على أموال حصل عليها لترشيحهم في الانتخابات البرلمانية.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص – يعمل بائع خضراوات في أحد أسواق مركز العياط – تعرضه وشقيقه لأعمال بلطجة من أحد الأشخاص، وقيام الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزلهما، كما اتهم بعض العاملين بمركز الشرطة بالتواطؤ مع الطرف الآخر.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أب تعدى على طفلته وشقيقها الصغير حتى أسفر عن مقتلها وإصابة شقيقها بسبب تبولها لا إراديًا وكثرة بكاء المصاب في منطقة أطفيح.

ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على صانع محتوى والقائم على إدارة صفحاته بتهمة تصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ وعبارات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى بالقاهرة.

قررت نيابة أول المنصورة تحت إشراف المستشار محمد شوقي، المحامي العام، والمستشار مصطفى سمرة، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، والمستشار مصطفى تركيا، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، المستشار محمد اللبيشي، مدير نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل السائق والتباع في واقعة مسن المنصورة على ذمة القضية.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله أحد الأشخاص تلفيق العاملين بقسم شرطة ميت غمر بالدقهلية قضايا لشقيقتيه وتهديده وباقى أشقائه، وتبين أنه تم ضبط شقيقتيه وبحوزتهما مواد مخدرة، وتم القبض عليه.

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة مستشار سابق متهم بقتل طليقته في الممشى السياحي بأكتوبر إلى المحاكمة الجنائية.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام، مما أسفر عن تفحم جثة سيدة داخل غرفة نومها، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط شخص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل فى الإسكندرية.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط شخص و4 فتيات بتهمة الإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، عبر أحد التطبيقات الإلكترونية فى الإسكندرية.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على المتهمين، باحتجاز سمسار داخل شقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من إحدى السيدات زعمت فيها قيام بعض الأشخاص بكسر باب شقة والدتها بمنطقة حدائق القبة والاستيلاء على محتوياتها.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص أن أفراد عائلة اقتحموا منزله بالشرقية وحطموا محتوياته وسرقوه وطردوا زوجته وأطفاله، وأشعلوا النيران بالمنزل بالشرقية، مدعيا تقاعس مركز شرطة فاقوس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

