حوادث

ضبط عاطلين بتهمة خطف هاتف محمول من طالب بعين شمس

ضبط المتهمين، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين بخطف هاتف محمول من طالب باستخدام دراجة نارية بـ منطقة عين شمس.

 

خطف هاتف محمول من طالب بعين شمس

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله بأسلوب "المغافلة"، ولاذا بالهرب باستخدام دراجة نارية بالقاهرة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 أكتوبر الجارى تلقي قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بلاغا من (عامل) بتضرره من شخصين لقيامهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله حال عودته من المدرسة بأسلوب "المغافلة" وفرا هاربين مستقلين دراجة نارية.


وتم ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزة أحدهما ( الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا ببيع الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل سيئ النية  (مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط ( 15 ) هاتف محمول "جار الوقوف على مالكيهم". 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية