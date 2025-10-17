الجمعة 17 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط شخصين احتجزا سمسارا وأكرهاه على توقيع إيصالات أمانة بـ15 مايو

ضبط المتهمين، فيتو
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى القبض على المتهمين، باحتجاز سمسار داخل شقة وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة.

كان قد تلقي قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود أحد الأشخاص محتجز، ويقوم بالاستغاثة من شرفة إحدى الشقق "تحت الإنشاء" كائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وتمكنت من تحرير المحتجز، وتبين أنه سمسار مقيم بدائرة قسم حلوان، وأقر بأن خلافات مالية نشبت بينه وبين شخصين من ذات المنطقة، قاما على إثرها باحتجازه داخل الشقة وإكراهه على توقيع 20 إيصال أمانة، بعد أن اتهماه بالاستيلاء على مبالغ مالية منهما، بزعم توظيفها في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية، دون رد المبالغ المتفق عليها.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتبين أن لهما معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المالي، كما أرشدا عن الايصالات التي أجبرا المجني عليه على توقيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

