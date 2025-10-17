الجمعة 17 أكتوبر 2025
إحالة مستشار سابق للجنايات لاتهامه بقتل طليقته في الممشى السياحي بأكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة مستشار سابق متهم بقتل طليقته في الممشى السياحي بأكتوبر إلى المحاكمة الجنائية.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية وسقوط سيدة أرضا أمام معرض سيارات بممشى سيتي بارك، وسارعوا إلى إبلاغ الشرطة بالحادث.

 

اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة

 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الغيرة عليها وحبه الشديد لها، خاصة بعد رفضها الرجوع إليه وشاهدها ليلة الجريمة تسير مع شخص على الممشى، الأمر الذي أثار حفيظته، فأخرج السلاح الناري وأطلق عليها أعيرة نارية أودت بحياتها في الحال، بينما لاذ الشخص الذي كان يسير معها بالفرار فلم يقدر على الإمساك به.

 

وتولى رجال المباحث إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده ورود بلاغ بإطلاق نار وسقوط ضحية بممشى سيتي بارك السياحي بطريق وصلة دهشور.

 

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وعثر على جثمان سيدة مصابة بطلقات نارية.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيدة كانت برفقة زوجها العرفي يسيران معا وقت الواقعة ،وأن المتهم “طليقها” ترصد لها وأطلق أعيرة نارية عليها وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

 

