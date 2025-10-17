أب يقتل طفلته ويصيب شقيقها بأطفيح بسبب تبولها اللاإرادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أب تعدى على طفلته وشقيقها الصغير حتى أسفر عن مقتلها وإصابة شقيقها بسبب تبولها لا إراديًا وكثرة بكاء المصاب في منطقة أطفيح.

مقتل طفله وإصابة شقيقها بأطفيح

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل طفلة وإصابة شقيقها بدائرة مركز شرطة أطفيح، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام بعد إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحروق بالفخذين، وإصابة شقيقها يبلغ من العمر عامين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل جثة الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود عيان تبين أن والدهما، دائم التعدي عليهما بالضرب المبرح، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب تبول المتوفاة لا إراديا، وكثرة بكاء نجله المصاب، وأن زوجته تركت له الأطفال بسبب خلافات بينهما وذهبت إلى منزل ذويها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

