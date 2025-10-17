السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أب يقتل طفلته ويصيب شقيقها بأطفيح بسبب تبولها اللاإرادي

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أب تعدى على طفلته وشقيقها الصغير حتى أسفر عن مقتلها وإصابة شقيقها بسبب تبولها لا إراديًا وكثرة بكاء المصاب في منطقة أطفيح.

مقتل طفله وإصابة شقيقها بأطفيح

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل طفلة وإصابة شقيقها بدائرة مركز شرطة أطفيح، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام بعد إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحروق بالفخذين، وإصابة شقيقها يبلغ من العمر عامين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل جثة الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال الجيران وشهود عيان تبين أن والدهما، دائم التعدي عليهما بالضرب المبرح، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب تبول المتوفاة لا إراديا، وكثرة بكاء نجله المصاب، وأن زوجته تركت له الأطفال بسبب خلافات بينهما وذهبت إلى منزل ذويها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقتل طفله وإصابة شقيقها بأطفيح مقتل طفله وإصابة شقيقها أطفيح مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة مركز شرطة أطفيح منطقة أطفيح

مواد متعلقة

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بأطفيح

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

إخواني صرف ويشارك في رسم ملامح ما بعد حرب غزة، من هو توفيق أبو نعيم المرشح لخلافة السنوار؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية