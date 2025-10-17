الجمعة 17 أكتوبر 2025
القبض على صانع محتوى وصديقه بتهمة تصوير فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة

ضبط المتهمين، فيتو
ألقت الإدارة العامة لحماية الآداب القبض على صانع محتوى والقائم على إدارة صفحاته بتهمة تصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ وعبارات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعى بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (صانع محتوى والقائم على إدارة صفحاته – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ وعبارات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما").

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. 
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

يأتى ذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

