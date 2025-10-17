الجمعة 17 أكتوبر 2025
أمن القاهرة يكشف حقيقة كسر شقة سيدة والاستيلاء على محتوياتها بحدائق القبة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من إحدى السيدات زعمت فيها قيام بعض الأشخاص بكسر باب شقة والدتها بمنطقة حدائق القبة والاستيلاء على محتوياتها.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغٍ سابق بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، تلقاه قسم شرطة حدائق القبة من شقيق السيدة، وهو مقيم بالشقة محل البلاغ، يفيد بتضرره من شخصين قاما بغلق باب العقار وأبلغاه بشرائهما المبنى من ورثة المالك، دون أن يتهمهما بكسر باب الشقة أو سرقة محتوياتها.

وباستدعاء المشكو في حقهما، أقرا بشرائهما العقار محل الواقعة من الورثة، ونفيا تمامًا منع أي من السكان من دخول العقار أو التعدي عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الجريدة الرسمية