أمن القاهرة يكشف حقيقة كسر شقة سيدة والاستيلاء على محتوياتها بحدائق القبة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من إحدى السيدات زعمت فيها قيام بعض الأشخاص بكسر باب شقة والدتها بمنطقة حدائق القبة والاستيلاء على محتوياتها.

بالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغٍ سابق بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، تلقاه قسم شرطة حدائق القبة من شقيق السيدة، وهو مقيم بالشقة محل البلاغ، يفيد بتضرره من شخصين قاما بغلق باب العقار وأبلغاه بشرائهما المبنى من ورثة المالك، دون أن يتهمهما بكسر باب الشقة أو سرقة محتوياتها.

وباستدعاء المشكو في حقهما، أقرا بشرائهما العقار محل الواقعة من الورثة، ونفيا تمامًا منع أي من السكان من دخول العقار أو التعدي عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.