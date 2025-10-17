السيطرة على حريق شب داخل مطعم شهير في العمرانية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل مطعم شهير ومخلفات أعلى عقار بـ منطقة العمرانية، دون وقوع أي إصابات.

حريق مطعم شهير بالعمرانية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم شهير بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع النيران فى المدخنة بداخل المطعم، وصعود النيران من فوهة المدخنة أعلى سطح العقار، وامتدت لبعض المخالفات وبقايا أخشاب متواجدة أعلى سطح العقار.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

