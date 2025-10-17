ضبط دجال نصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط شخص النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل فى الإسكندرية.

ممارسة أعمال الدجل بالإسكندرية

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى، وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة، وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى، لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

