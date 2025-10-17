السبت 18 أكتوبر 2025
الداخلية توضح ملابسات فيديو "بلطجة العياط": لا صحة للاتهامات الموجهة لرجال الشرطة

ضبط المتهم، فيتو
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص – يعمل بائع خضراوات في أحد أسواق مركز العياط – تعرضه وشقيقه لأعمال بلطجة من أحد الأشخاص، وقيام الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزلهما، كما اتهم بعض العاملين بمركز الشرطة بالتواطؤ مع الطرف الآخر.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى مشاجرة وقعت يوم 30 أغسطس الماضي داخل السوق بين طرفين، الأول: البائع الظاهر في الفيديو وشقيقه وزوجته، والثاني: بائعتان متجولتان وخفير خصوصي بالسوق، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

ووفقًا للتحريات، نشبت المشاجرة بسبب خلاف على أولوية الافتراش والبيع بالسوق، وتبادل الطرفان الاعتداء بالضرب ما أسفر عن إصابات متبادلة، دون استخدام أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة، وتم ضبط المتهمين آنذاك، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما سبق نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وبمواجهة الشخص الذي ظهر في الفيديو، تبين أنه له معلومات جنائية، وأقر بأنه هو من قام بتصوير المقطع ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على الأجهزة الأمنية وإجبار الطرف الآخر على التنازل عن القضية قبل جلسة المحاكمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بتهمة نشر أخبار كاذبة وإدعاء وقائع غير صحيحة.

الجريدة الرسمية