الداخلية تكشف حقيقة ادعاء عامل تلفيق الشرطة قضايا لشقيقتيه بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله أحد الأشخاص تلفيق العاملين بقسم شرطة ميت غمر بالدقهلية قضايا لشقيقتيه وتهديده وباقى أشقائه، وتبين أنه تم ضبط شقيقتيه وبحوزتهما مواد مخدرة، وتم القبض عليه.

فيديو لعامل يدعى تلفيق الشرطة قضايا لشقيقتيه بالدقهلية

رصدت وزارة الداخلية فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، ادعى خلاله أحد الأشخاص قيام العاملين بقسم شرطة ميت غمر بالدقهلية، بتلفيق قضايا لشقيقتيه وتهديده وباقى أشقائه.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتمكن رجال الأمن من تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية").



كما تبين أنه بتاريخ 11 أكتوبر الجاري ووفقًا لإجراءات مقننة تم استهداف وضبط شقيقتى الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (من المتاجرات بالمواد المخدرة)، وضُبط بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "حشيش، هيدرو، هيروين" – سلاح أبيض) وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيًا ومازالتا قيد الحبس.



جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الظاهر بمقطع الفيديو لادعائه الكاذب.

