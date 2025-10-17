تفحم جثة سيدة كفيفة في حريق شقة بالسلام (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة السلام، مما أسفر عن تفحم جثة سيدة داخل غرفة نومها، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمساكن العبد الجديد بدائرة قسم شرطة السلام، على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 6 طوابق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

و بالفحص تبين العثور على سيدة متوفية إثر إصابتها بحروق داخل غرفة النوم وتدعى نفيسه.م.ع، تبين أنها كانت كفيفة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

