إخلاء سبيل السائق والتباع في قضية سقوط مسن المنصورة على ذمة التحقيقات

قررت نيابة أول المنصورة تحت إشراف المستشار محمد شوقي، المحامي العام، والمستشار مصطفى سمرة، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، والمستشار مصطفى تركيا، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، المستشار محمد اللبيشي، مدير نيابة أول المنصورة، إخلاء سبيل السائق والتباع في واقعة مسن المنصورة على ذمة القضية.

جاء القرار بعد سماع أقوال عمي فوزي صاحب واقعة السقوط علي الأرض، بعد منعه من استقلال السيارة ومواجهة المتهمين واعترافهما بارتكاب الواقعة كما ظهرت بالفيديو المتداول

وكانت فيتو أجرت بثا مباشرا تحت عنوان أول لقاء مع بطل فيديو المنع من استقلال ميني باص في المنصورة وأكد إجرائه كشفا طبيا.

وكان الحاج فوزي عوض بطل فيديو السقوط على الأرض بعد منعه من استقلال ميني باص في المنصورة، حرر محضرا رسميا بقسم أول المنصورة يحمل رقم 29401 جنح أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واقعة سقوط مسن من أتوبيس في الدقهلية

ووجه الحاج فوزي عوض علي عوض 67 سنة من قرية ميت النحال مركز دكرنس للسائق والتباع اتهام بتعريض حياته للخطر ومنع التحميل.

وتشهد محافظة الدقهلية جهود أمنية مكثفة في واقعة منع مسن من استقلال ميني باص وسقوطه أرضا في أحد شوارع المنصورة

مرور الدقهلية تحدد المتهم والمينى باص

ونجح رجال مرور الدقهلية في تحديد الميني باص وضبط السائق والشخص الواقف على الباب، وتم التحفظ على الميني باص بمرور الدقهلية لحين العرض على النيابة العامة.

ومن جانبه قرر الحاج فوزي بطل فيديو سقوطه على الأرض عقب منعه من استقلال الأتوبيس بمدينة المنصورة على يد شخص على باب الميني باص اتخاذ إجراءات قانونية ضد السائق والتباع.

القبض على سائق وتباع أتوبيس المنصورة

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الدقهلية، أمس الخميس، ألقت القبض على سائق وتباع أتوبيس تابع لشركة "ميني باص" بعد تداول مقطع فيديو يظهر واقعة منع مسن من الصعود إلى الأتوبيس، مما تسبب في سقوطه أرضًا، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها عقب انتشار مقطع فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مسنًا أثناء محاولته الصعود إلى أحد الأتوبيسات بمدينة المنصورة، حيث اعترضه "تبّاع" الأتوبيس ومنعه من الصعود، ما أدى إلى فقدانه التوازن وسقوطه أرضًا.

ويُظهر الفيديو المسن وهو يتشبث بباب الأتوبيس، بينما يقف التباع أمامه ليمنعه من الصعود، قبل أن يتحرك الأتوبيس فجأة، ما تسبب في سقوط المسن على وجهه، وكان يحمل بعض الأوراق في يده.

وأثار الفيديو غضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة ضبط المسئولين عن الواقعة والتحقيق معهم، مؤكدين أن ما حدث يمثل انتهاكًا لكرامة كبار السن ويستوجب محاسبة المتسببين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق والتباع، على أن تُعرض الواقعة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.