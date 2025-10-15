الخميس 16 أكتوبر 2025
مقتل شقيقين بوابل من الرصاص في العياط

شهدت قرية العطف بـمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، حالة من الحزن عقب مقتل شقيقين إثر إصابتهما بطلقات نارية، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

 

 

مقتل شقيقين بالعياط

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بسماع دوى أعيرة نارية ومقتل شقيقين بقرية العطف بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثتي شقيقين "ع" و"م"، إثر إصابتهما بطلقات نارية، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

