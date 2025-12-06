السبت 06 ديسمبر 2025
بعد انتهاء الحصر العددي، الموعد الرسمى لإعلان نتيجة دوائر الـ19 الملغاة

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان النتيجة الرسمية للانتخابات التي أجريت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك يوم 11 ديسمبر المقبل، حيث انتهت الهيئة من أعمال الفرز أمس الجمعة.

 

الطعن على نتيجة الدوائر الملغاة

ووفق الجدول الزمني سيتم فتح الباب للطعن على تلك النتيجة عقب إعلانها رسميًّا لمدة 48 ساعة أي يوم 13 ديسمبر، لتتولى المحكمة الإدارية العليا الفصل فيها.

 

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات 50% من المواعيد المنصوص عليها بالجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال إجراء الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، ويتبقى فقط الإعادة لهما بالإضافة إلى إجراء الانتخابات من جديد في 19 دائرة في 7 محافظات من المرحلة الأولى لتلك الانتخابات.

عملية التصويت بالداخل

وبدأت عملية التصويت بالداخل يوم الأربعاء الماضي في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، وجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.

وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة  يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

