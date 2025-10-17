السبت 18 أكتوبر 2025
إخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر و11 آخرين على خلفية مشاجرة في مقر الحزب

التحقيق في الواقعة

أمرت جهات التحقيق المختصة، بإخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر و11 آخرين على خلفية اتهامهم بمشاجرة في مقر الحزب، بسبب خلاف على أموال حصل عليها لترشيحهم في الانتخابات البرلمانية.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات نشوب خلاف بين رئيس حزب شعب مصر وابنه من جانب، وبين آخرين داخل مقر الحزب، الأمر الذي وصل إلى تبادل الاتهام بالاعتداء، لخلافات مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، والاستماع لأقوالهم.

نشوب مشاجرة داخل مقر حزب شعب مصر


البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة داخل مقر حزب شعب مصر بدائرة قسم الجيزة.


انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن خلافا بين رئيس الحزب وابنه، وبين 11 شخصا آخرين، لخلافات مالية متعلقة بالترشح في الانتخابات، وتبادل الاتهام بالاعتداء.


تم الاستماع لأقوال الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 

