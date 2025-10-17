ضبط شخص و4 فتيات روجوا لأعمال منافية عبر تطبيق إلكتروني بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط شخص و4 فتيات بتهمة الإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، عبر أحد التطبيقات الإلكترونية فى الإسكندرية.

الإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، و4 سيدات " لـ 2 منهم معلومات جنائية") بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهم (6 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.