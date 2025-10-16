سقط من منشر الغسيل ونطق الشهادتين، تفاصيل مصرع أب حاول إنقاذ أسرته في حريق شقته بالإسكندرية

كشفت تحقيقات نيابة المنتزه بالإسكندرية في واقعة حريق شقة شارع النبوي المهندس بالمندرة، والذي أسفر عن وفاة الأب وإصابة زوجته وأبنائه الثلاثة باختناق، مؤكدة أن الأب حاول إنقاذ أسرته واختل توازنه بسبب منشر الغسيل.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع آثاره، وسؤال المصابين، واستعجال تقرير الحماية المدنية وتحريات المباحث حول الواقعة.



وتوصلت التحقيقات أن حريق نشب في داخل الشقة المشار إليها بسبب حدوث ماس كهربائي.

ووفق أحد شهود العيان، إن الاسرة خرجت الى البلكونه من شدة النار والدخان، فحاول الزوج الوقوف على منشر الغسيل، وحمل الأطفال ونقلهم إلى بلكونة جاره لأنها قريبة جدًّا المنشر.



وأضاف الشاهد أن المنشور لم يحتمل وزن الأب و"اتقطم" وفي لحظة سقوط الأب إلى الشارع وهو ينطق الشهادتين وسط ذهول الجيران، وذلك قبل تأتي قوات الحماية المدنية وتسيطر على النيران وتنقل الأم والأطفال إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة المنتزه ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بشارع النبوي المهندس بدائرة القسم.

انتقل الى موقع البلاغ ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من الفحص نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه.

وسقط الأب من الشرفة ولقي مصرعه، فيما أصيبت زوجته وأبنائه الثلاثة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

