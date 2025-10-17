الجمعة 17 أكتوبر 2025
الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل وإشعال النيران به في الشرقية

 نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص أن أفراد عائلة اقتحموا منزله بالشرقية وحطموا محتوياته وسرقوه وطردوا زوجته وأطفاله، وأشعلوا النيران بالمنزل بالشرقية، مدعيا تقاعس مركز شرطة فاقوس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالفحص، تبين عدم صحة ما ورد في الفيديو، وأن صاحبه عامل يقيم حاليًا خارج البلاد، وباستدعاء زوجته أقرت بأن زوجها تواصل معها هاتفيا بتاريخ 4 أكتوبر الجاري وطلب منها إبلاغ الشرطة كذبا باندلاع حريق بالمنزل واتهام بعض أفراد العائلة بذلك، في ظل خلافات سابقة بينهم.

وأضافت أنها أشعلت النيران في بعض مخلفات القمامة أمام المنزل وغادرت قبل وصول قوات الشرطة، التي تمكنت من إخماد الحريق دون امتداده للمنزل.

كما أكد شقيق صاحب الفيديو أن الأخير دائم التعدي على أفراد عائلته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجريدة الرسمية