أخبار مصر: موقف حماس الأولي من خطة ترامب، فقد مائي ضخم بسد النهضة في أسبوع، قفزة للذهب، تسريب صوتي لابنة فنانة يهز سوريا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انتهز الفرصة قبل فوات الأوان، اليوم آخر مهلة للأوكازيون الصيفي 2025

تنهي وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر العمل بـ الأوكازيون الصيفي 2025 الذي وفر المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ويتكوف يعلن موقف حماس الأولي من خطة ترامب

علق ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، على تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية التقيا بممثلي حماس، حيث أبلغوا الطرفين بأنهم "سيدرسون الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب بحسن نية وسيقدِّمون ردًّا".

ترامب: السيسي رجل رائع وقام بجهود مميزة لإنهاء حرب غزة (فيديو)

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه “شخص رائع للغاية”، كما أثنى على تعاون قادة دول عربية وإسلامية إلى جانب حلفاء أوروبيين في دعم مسار السلام.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بأبطال أوروبا ومصر ضد نيوزيلندا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

المستندات المطلوبة من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية 2025 للالتحاق بتجارة القاهرة

تبدأ كلية التجارة بـجامعة القاهرة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، استلام أوراق الطلاب الناجحين في مسابقة المعاهد والدبلومات الفنية لعام 2025.

إسرائيل تدرس إرسال وفد للتفاوض مع حماس بعد عودة نتنياهو

ذكرت "القناة 12" العبرية أن إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد للتفاوض مع حركة حماس، عقب عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إسرائيل من الولايات المتحدة.

خيانة عائلية، تفاصيل التسريب الصوتي لابنة الفنانة أمل عرفة

شهدت الساحة الفنية السورية خلال الساعات القليلة الماضية، ضجة من العيار الثقيل بطلتها ابنة الفنانين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري، بعد تسريب صوتي لامرأة حاولت ابتزازها وتهديدها.

"غرقنا ولازم يمشي"، شيكابالا يطالب برحيل فيريرا عن الزمالك "فورا" (فيديو)

هاجم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك السابق، المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف مساء الإثنين في الجولة التاسعة للدوري.

انتعاش في القاهرة والصعيد يسجل الـ 40 مجددا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في مباراة جالطة سراي ضد ليفربول الليلة

يستقبل فريق جالطة سراي التركي نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني جولات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

اعتقال ممثلة إباحية بعد العثور على جثة حبيبها المغني وفنان آخر "مقطعين إلى أجزاء" بالمكسيك

اعتقلت السلطات المكسيكية، ممثلة إباحية على منصة "أونلي فانز" بعد أن تم تعذيب وقتل وتقطيع جثة صديقها الموسيقي الكولومبي الشهير وموسيقي آخر على يد مهربي مخدرات.

مونديال الشباب، منتخب مصر يواجه نيوزيلندا الليلة بشعار لا بديل عن الفوز

يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب نيوزيلندا، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

القرار جاهز، فنزويلا تلوح بإعلان حالة الطوارئ تحسبا لضربة أمريكية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ تحسّبًا لما أسماه "عدوانًا" أمريكيًّا، وذلك بعد سلسلة ضربات أمريكية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنته نائبته ديلسي رودريجيز يوم الإثنين.

الأعلى منذ 14 عاما، قفزة قياسية لأسعار الذهب في ختام تعاملات شهر سبتمبر 2025

يواصل سعر الذهب تسجيل مكاسب استثنائية، ليختتم شهر سبتمبر 2025 بزيادة تتجاوز 11%، وهو أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2011.

قبل ساعات من الحكم بـ"الحجر عليها"، محطات في حياة نوال الدجوي

تصدَّر اسم الدكتورة نوال الدجوي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل النطق بالحكم في قضية الحجر المرفوعة ضدها من قبل عمرو شريف الدجوي، حفيدها، الذي أقام الدعوى مطالبًا بالحجر على ممتلكاتها، لتدهور حالتها الصحية.

مصرع وإصابة العشرات في انهيار مدرسة إسلامية داخلية بإندونيسيا (فيديو)

لقي طالب على الأقل مصرعه وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، بعد انهيار مبنى الخوزيني الداخلية الإسلامية في مدينة سيدوارجو بمحافظة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

مش هشجع الزمالك تاني، عمرو أديب يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على هزيمة نادي الزمالك من الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز، قائلا: "الـ50 مرة اللى عملت فيها مقدمة دي كان فيها سؤال واحد مشترك، وهو الأهلي ليه؟".

وزير الري الأسبق: إثيوبيا مررت 5 مليارات متر مكعب من سد النهضة خلال الأسبوع الماضي

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق إن التصرفات الحالية من السد الإثيوبي والتي تنطلق بدون تنسيق مع دولتي المصب لها مخاطرها.

تقتصر على 3 منافسات كبرى، شرط "يويفا" لاستبعاد إسرائيل من البطولات الدولية

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" شرطا محددا يمكن أن يؤدي إلى استبعاد إسرائيل من بعض البطولات الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.