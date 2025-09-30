الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بأبطال أوروبا ومصر ضد نيوزيلندا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

 

كأس العالم للشباب 

كولومبيا مع السعودية 2 صباحًا - بي إن سبورت المفتوحة 

مصر مع نيوزيلندا 11 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

دوري أبطال أوروبا 

كايرات مع ريال مدريد 7.45 مساء - بي إن سبورت 1 

جالطة سراي مع ليفربول 10 مساء - بي إن سبورت 1 

تشيلسي مع بنفيكا 10 مساء - لي إن سبورت 6

أتلتيكو مدريد مع فرانكفورت 10 مساء - بي إن سبورت 3 

إنتر ميلان مع سلافيا براغ 10 مساء - بي إن سبورت 4 

بافوس مع بايرن ميونيخ 10 مساء - بي إن سبورت 5 

 

دوري أبطال آسيا للنخبة 

السد القطري مع الشارقة الإماراتي 7 مساء - بي إن سبورت 2

اتحاد جدة مع شباب أهلي دبي 9.15 مساء - بي إن سبورت 2 

