مونديال الشباب، منتخب مصر يواجه نيوزيلندا الليلة بشعار لا بديل عن الفوز

يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب نيوزيلندا، في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا مصيرية

وتعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، مصيرية في مشواره بمونديال الناشئين، حيث يحتاج فيها منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز ولا بديل عنه من أجل تجدد آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي، خاصة بعد خسارته لقاء الجولة الأولى أمام اليابان بثنائية نظيفة.

كما أن مباراة الجولة الثالثة لمنتخب مصر ستكون أمام منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ولن تكون سهلة بحال من الأحوال، لذا فإن مواجهة نيوزيلندا تبقى الفرصة الوحيدة أمام الفراعنة من أجل التشبث بأمل التأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب، فالفوز على نيوزيلندا سيضعه أمام فرصتين للتأهل، أحدهما أن يفوز على تشيلي في الجولة الأخيرة يرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويضمن رسميًّا حجز أحد بطاقتي المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى، أما في حال الفوز على نيوزيلندا والتعادل في الجولة الأخيرة أما تشيلي فربما تتبقى أمامه فرصة التأهل كأفضل توالت، بحسب نتائج باقي المجموعات.

ولكن في حالة الخسارة اليوم أمام نيوزيلندا، سيكون أقرب إلى توديع البطولة من الدور الأول. 

 

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر في الجولة الثانية، وتنطلق أحداثها في الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت الناقل الحصري لمنافسات المونديال.

