القرار جاهز، فنزويلا تلوح بإعلان حالة الطوارئ تحسبا لضربة أمريكية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ تحسّبًا لما أسماه "عدوانًا" أمريكيًّا، وذلك بعد سلسلة ضربات أمريكية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنته نائبته ديلسي رودريجيز يوم الإثنين.

وقالت رودريجيز لدبلوماسيين أجانب إن مادورو وقّع مرسومًا يمنحه "صلاحيات خاصة" بصفته رئيس الدولة للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال "تجرّأت الولايات المتحدة على مهاجمة وطننا"، بحسب تعبيرها.

وأعربت رودريجيز عن ثقتها بأن الفنزويليين سيقفون صفًّا واحدًا خلف مادورو إذا وقع "هجوم أمريكي".

وقالت إن "فنزويلا موحّدة في الدفاع عن وطننا"، مضيفةً: "لن نتخلى أبدًا عن وطننا".

لكن مصدرًا حكوميًا أفاد وكالة الأنباء الفرنسية بأن مادورو لم يوقّع المرسوم بعد.

وقال المصدر مشترطًا عدم الكشف عن هويته: "لقد عرضت نائبة الرئيس الوثيقة لإظهار أن كل شيء جاهز وأن الرئيس يمكنه إصدار المرسوم في أي وقت".

يذكر أن فنزويلا في حال تأهب قصوى على خلفية انتشار عسكري أمريكي قرب سواحل البلاد.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب بحر الكاريبي في إطار خطة لمكافحة تهريب المخدرات.

ودمّرت القوات الأمريكية على الأقل ثلاثة زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات في بحر الكاريبي في الأسابيع الأخيرة، وقتلت 14 شخصًا اتهمتهم بالتورط بهذا النشاط.

ويدرس مسؤولون عسكريون أمريكيون حاليًا خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل حدود فنزويلا، وفق تقرير لشبكة "إن. بي. سي" الإخبارية الأمريكية، استندت فيه إلى أربعة مصادر مطلعة على المناقشات.

