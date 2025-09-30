المستندات المطلوبة من طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية 2025 للالتحاق بتجارة القاهرة

تبدأ كلية التجارة بـجامعة القاهرة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، استلام أوراق الطلاب الناجحين في مسابقة المعاهد والدبلومات الفنية لعام 2025.

وأوضحت الكلية أن تسليم أوراق المقبولين من طلاب المعاهد والدبلومات الفنية، يبدأ من الساعة 9:30 صباحا، حتى الساعة الثالثة عصرًا، بإدارة شؤون الطلاب بالكلية، وفق جدول محدد، تم خلاله تقسيم الطلاب، على أن تنتهي المدة المحددة لتسليم الأوراق، يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر القادم.

جدول تسليم أوراق المقبولين بتجارة القاهرة

الأوراق المطلوبة للقبول بتجارة القاهرة من طلاب المعاهد والدبلومات الفنية

حددت الكلية المستندات المطلوبة تسليمها لاستكمال إجراءات القبول لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية، وجاءت كالتالي:

إيصال مظروف الالتحاق بالكلية (يتم معرفة كود دفع مظروف الالتحاق عبر لينك خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات شئون الطلاب - كلية التجارة من هنــــــــــــــا.

إيصال دفع المصروفات الدراسية (يتم معرفة كود دفع المصروفات عبر لينك خدمة الحصول على أكواد طلاب جامعة القاهرة من هنــــــــــــــا.

شهادة الدبلوم الأصلية + (10 صور).

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + (10 صور).

عدد 6 صور شخصية 6×4 حديثة.

استمارة 2 جند استمارة 6 جند أو (7 جند) للطلاب الذكور.

إيصال رسم إفادة النجاح بالمعادلة.

الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات طلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بكليات التجارة

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، امس الاثنين نتيجة اختبارات طلاب المدارس الفنية التجارية والمعاهد الفنية التجارية المتوسطة 2025، للالتحاق بكليات التجارة.

وللاطلاع على النتيجة يمكن الدخول من هنــــــــــــــا.

