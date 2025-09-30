الأعلى منذ 14 عاما، قفزة قياسية لأسعار الذهب في ختام تعاملات شهر سبتمبر 2025

سعر الذهب اليوم، يواصل سعر الذهب تسجيل مكاسب استثنائية، ليختتم شهر سبتمبر 2025 بزيادة تتجاوز 11%، وهو أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2011.

بورصة الذهب عالميا

وسجَّل الذهب، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسيًّا جديدًا بلغ 3842.76 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بارتفاع 0.2%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 3872 دولارًا.

إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

ويرى خبراء أن هذا الارتفاع يعود إلى تصاعد المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية بعد فشل الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى تفاهم مع الديمقراطيين، بجانب تنامي التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى وجود احتمال يقارب 89% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي.

تأثير أسعار الفائدة الأمريكية

ويزدهر الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ يتراجع العائد على الأصول الأخرى، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن.

ومع اقتراب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة، يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة حول اتجاه الاقتصاد ومدى إقدام الفيدرالي على خطوات إضافية لدعم النمو.

