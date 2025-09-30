الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأعلى منذ 14 عاما، قفزة قياسية لأسعار الذهب في ختام تعاملات شهر سبتمبر 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب اليوم، يواصل سعر الذهب تسجيل مكاسب استثنائية، ليختتم شهر سبتمبر 2025 بزيادة تتجاوز 11%، وهو أفضل أداء شهري له منذ أغسطس 2011.

 

بورصة الذهب عالميا

وسجَّل الذهب، اليوم الثلاثاء، مستوى قياسيًّا جديدًا بلغ 3842.76 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بارتفاع 0.2%، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% لتصل إلى 3872 دولارًا.

 

إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية

ويرى خبراء أن هذا الارتفاع يعود إلى تصاعد المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية بعد فشل الرئيس دونالد ترامب في التوصل إلى تفاهم مع الديمقراطيين، بجانب تنامي التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى وجود احتمال يقارب 89% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأمريكي.

 

تأثير أسعار الفائدة الأمريكية

ويزدهر الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ يتراجع العائد على الأصول الأخرى، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن.

ومع اقتراب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية يوم الجمعة، يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة حول اتجاه الاقتصاد ومدى إقدام الفيدرالي على خطوات إضافية لدعم النمو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الذهب مكاسب استثنائية العقود الامريكية الاجلة الرئيس دونالد ترامب جلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الذهب اليوم بورصة الذهب عالميا

الأكثر قراءة

خدوا استعداداتكم، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم

سعر السمك اليوم الثلاثاء، انخفاض البلطي 8 جنيهات لأول مرة وقفزة في البوري والكابوريا

الخريف يتلاعب بـ"الصعيد"، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

ويتكوف يعلن موقف حماس الأولي من خطة ترامب

ارتفاع يضرب جميع الأنواع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اعتقال ممثلة إباحية بعد العثور على جثة حبيبها المغني وفنان آخر "مقطعين إلى أجزاء" بالمكسيك

قبل ساعات من الحكم بـ"الحجر عليها"، محطات في حياة نوال الدجوي

روبيو: خطة ترامب وسيلة لضمان سلام دائم في الشرق الأوسط لكن هناك تساؤلات

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 30 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads