ويتكوف يعلن موقف حماس الأولي من خطة ترامب

علق ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، على تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء القطري ورئيس المخابرات المصرية التقيا بممثلي حماس، حيث أبلغوا الطرفين بأنهم "سيدرسون الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب بحسن نية وسيقدِّمون ردًّا".

وقال يتكوف في مقابلة مع "فوكس نيوز": "سأتواصل معهما قريبًا، وأعتقد أن هذا يبدو ردًّا أوليًّا إيجابيًّا للغاية من منظمة لم تتح لها بعد الفرصة لدراسة خطتنا بالكامل".



وحصل الرئيس الأمريكي، الاثنين، على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتراح سلام في غزة ترعاه الولايات المتحدة ويهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني، لكن هناك تساؤلات بشأن ما إذا كانت حركة حماس ستقبل الخطة.

وفي تصريحات بمؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض إلى جانب نتنياهو، قال ترامب إنهم "قريبون للغاية" من التوصل إلى اتفاق سلام وإنه يأمل أن تقبل حماس المقترح أيضا.

لكنه حذر حماس من أن إسرائيل ستحظى بدعم واشنطن الكامل لاتخاذ أي إجراء تعده ضروريا إذا رفضت الحركة المقترح.

وخلال اجتماع ترامب مع نتنياهو لإجراء محادثات هامة، نشر البيت الأبيض خطة ترامب المكونة من 20 بندا والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع الفلسطيني ونزع سلاح حماس وحكومة انتقالية بقيادة هيئة دولية.

وقال ترامب "أريد أيضا أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على موافقته على الخطة وعلى ثقته بأننا إذا عملنا معا، يمكننا أن نضع حدًّا للموت والدمار الذي شهدناه لسنوات وعقود وحتى قرون عديدة، وأن نبدأ فصلا جديدا من الأمن والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها".

