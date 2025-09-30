الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
تقتصر على 3 منافسات كبرى، شرط "يويفا" لاستبعاد إسرائيل من البطولات الدولية

وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"  شرطا محددا يمكن أن يؤدي إلى استبعاد إسرائيل من بعض البطولات الدولية.


وبحسب صحيفة "ذا جارديان" نقلا عن مصدر، فإن أي عقوبات محتملة لن تشمل التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بل قد تقتصر فقط على البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر، مثل المسابقات القارية للأندية (اليوروبا ليج ودوري الأبطال) ودوري الأمم الأوروبية.

وفي حال تطبيق هذه العقوبات، فسيتم إقصاء نادي "مكابي" من بطولة الدوري الأوروبي الحالية، كما سيتم استبعاد المنتخب الإسرائيلي من منافسات دوري الأمم.

يأتي ذلك بعد أن وجه ثمانية خبراء من الأمم المتحدة، في 23 سبتمبر، رسالة إلى كل من يويفا والفيفا، طالبوا فيها بإبعاد إسرائيل عن البطولات الدولية، بعد "استمرار الإبادة في الأراضي الفلسطينية".

وعقب هذه الدعوة، تقدمت مجموعة تضم 47 رياضيا، معظمهم من لاعبي كرة القدم، بطلب رسمي إلى يويفا لاستبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المنافسات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوعين من استئناف منتخب إسرائيل مبارياته في مجموعته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلعب ضد مضيفيه منتخبي النرويج وإيطاليا الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الحاكم لـ"فيفا" في مدينة زيوريخ السويسرية الأسبوع المقبل، حيث يضم المجلس، المؤلف من 37 عضوا، ثمانية أعضاء من يويفا.

وتزايدت الدعوات لاستبعاد إسرائيل من مسابقات كرة القدم وغيرها من الرياضات في الأسابيع الأخيرة، وسط احتجاجات على الخسائر الإنسانية الناجمة عن حرب الإبادة في غزة.

مطالبة بمنع إسرائيل من المشاركة في الأحداث الرياضية

وخلال الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه يجب منع إسرائيل من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية، تماما كما حدث مع روسيا، التي تم استبعادها بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وأعرب يويفا ورئيسه السلوفيني ألكسندر شيفرين عن موقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل الشهر الماضي عندما وضعت لافتات كُتب عليها "أوقفوا قتل الأطفال. أوقفوا قتل المدنيين" على أرض الملعب خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ببطولة كأس السوبر الأوروبي بمدينة أوديني الإيطالية.

