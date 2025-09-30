قبل ساعات من الحكم بـ"الحجر عليها"، محطات في حياة نوال الدجوي

تصدَّر اسم الدكتورة نوال الدجوي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل النطق بالحكم في قضية الحجر المرفوعة ضدتها من قبل عمرو شريف الدجوي، حفيدها،الذي أقام الدعوى مطالبًا بالحجر على ممتلكاتها، بدعوى تدهور حالتها الصحية.

والمقرر أن تصدر المحكمة المختصة قررها في جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة للعائلة، والتي امتدت لثلاثة أشهر، لتقديم المستندات المطلوبة في الاستئناف.

وكانت قد حددت المحكمة جلسة اليوم 30 سبتمبر للفصل في القضية.

وكان حفيد الدكتورة نوال الدجوي، عمرو الدجوي، أقام دعوى حجر ضد جدته، بدعوى عدم قدرتها على إدارة أموالها بسبب حالتها الصحية.

وأفاد دفاع عمرو الدجوي أن الجلسة ليس لها أي علاقة بإجراءات التصالح بين الطرفين، فهي جلسة إجرائية عادية، وأنه طالب بتأجيل نظر الدعوى لضم محضر السرقة، وتقديم المستندات وهو ما استجابت له المحكمة.

وتساءل كثيرون عن هويتها، وهل جامعة MSA التي ترأس مجلس أمنائها معتمدة أم لا؟ وانهالت الأسئلة حول خلفيتها ومسيرتها التعليمية.

وهذا ما نرصده في السطور التالية..

السيرة الذاتية

-الدكتورة نوال الدجوي، أو "ماما نوال" كما يلقبها طلابها، وُلدت في القاهرة عام 1937، وتبلغ من العمر 88 عامًا.

-نشأت في عائلة مثقفة؛ والدها هو الدكتور عثمان صالح الدجوي، أستاذ الفلسفة وعلم النفس، ومدير مدرسة فؤاد الأول سابقًا، ووكيل أول وزارة المعارف.

-حصلت على بكالوريوس الآداب، وتأثرت بأستاذتها نازلي الحكيم، مديرة مدرستها الثانوية، والتي تنبأت لها بمستقبل مشرق.

حياتها العائلية

-تزوجت من اللواء وجيه الدجوي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق. وأنجبت كلًا من:

الدكتور شريف الدجوي، أستاذ أمراض القلب بقصر العيني (توفي عام 2015).

الدكتورة منى الدجوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة MSA سابقًا (توفيت في مارس 2025).

-بدأت مسيرتها المهنية عام 1985 بإطلاق مشروع "بيبي هوم"، وهو أول مدرسة خاصة تستقبل الأطفال بأساليب تعليمية دولية. ثم أسست مدرسة "دار التربية"، بحضور السفير البريطاني في القاهرة، لتكون ثاني خطواتها المهنية.

-أنشأت أول كلية مصرية خارج البلاد في إنجلترا، ما دفع الاتحاد الأمريكي للجامعات لمنحها دكتوراه فخرية في الفلسفة والتعليم.

-وفي عام 1996، أسست جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA University) في مدينة 6 أكتوبر، لتكون واحدة من أبرز الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر.

-قالت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، في تصريحات سابقة عنها: "هي شخصية نفتخر بها لأنها بدأت صغيرة وكبرت مسيرتها، وهي قيادة نفتخر بها لأعمالها التي ما زالت قائمة".



