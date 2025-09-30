الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير الري الأسبق: إثيوبيا مررت 5 مليارات متر مكعب من سد النهضة خلال الأسبوع الماضي

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو
قال الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري الأسبق إن التصرفات الحالية من السد الإثيوبي والتي تنطلق بدون تنسيق مع دولتي المصب لها مخاطرها.

وأكد علام في منشور عبر حسابه على فيس بوك، أنه بحسبة بسيطة نجد أن المنصرف من السد الأثيوبي حوالي 5 مليارات متر مكعب خلال الأسبوع الأخير، ذلك غير تصرف النيل الأبيض، وتصرف نهر عطبرة، وغير تفريغ بعض السدود السودانية، أى أننا نتحدث عن تصرفات تبلغ قرابة 8 مليارات متر مكعب.

وأضاف  أن السد العالى هو صمام الأمان لمصر من الجفاف والفيضانات، وأن تشغيل السد العالي يهدف إلى تحقيق عدة أمور أبرزها سلامة مصر والمصريين، سلامة السد ذاته إلى جانب الإيفاء بالاحتياجات المائية، بخلاف  مفيض السد ومفيض توشكى لتصريف المياه الزائدة.


ولفت إلى أن المركز المصرى للتنبؤ بالأمطار قادر على تقدير الإيرادات المحتملة الواردة من  النيل الأزرق،  في الفترة القادمة، وبناء عليه ستقوم مصر بتخزين ما يمكن تخزينه، والتخلص من أى كميات زائدة تسبب أضرارا لشبكة الري أو للسد.

الدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري السد العالي السد الاثيوبي

