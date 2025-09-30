3 أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في مباراة جالطة سراي ضد ليفربول الليلة

يستقبل فريق جالطة سراي التركي نظيره ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني جولات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة جالطة سراي ضد ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1.

3 أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح أمام جالطة سراي

يبحث محمد صلاح عن هدف واحد فقط، ليفض الشراكة مع الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش وأندريه شيفتشينكو في المركز الثالث عشر في قائمة أبرز هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ، حيث سجل الثلاثي 48 هدفًا في المسابقة، دون احتساب الأدوار التمهيدية.

وكذلك يرغب محمد صلاح في معادلة رقم ألفريد دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد في حال تسجيل هدف واحد فقط في مباراة الليلة، والوصول إلى الهدف رقم 49 في دوري أبطال أوروبا.

بينما يحتاج محمد صلاح إلى هدفين، ليُعادل إنجاز الفرنسي تييري هنري صاحب الـ50 هدفا في دوري أبطال أوروبا، دون احتساب الأدوار التمهيدية.

وكان محمد صلاح قد نجح في الانفراد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا بعدما بلغ عدد أهدافه مع مختلف الأندية التي شارك معها 52 هدفا، باحتساب الأدوار التمهيدية، متجاوزا الرقم التاريخي لأسطورة آرسنال ومنتخب فرنسا تييري هنري، صاحب الـ51 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.