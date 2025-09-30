مش هشجع الزمالك تاني، عمرو أديب يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأبيض أمام الأهلي (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على هزيمة نادي الزمالك من الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز، قائلا: "الـ50 مرة اللى عملت فيها مقدمة دي كان فيها سؤال واحد مشترك، وهو الأهلي ليه؟".



وقال خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "من حظي الغريب في الـ50 مرة اللي الأهلي هزم فيها الزمالك كنت إجازة، ولا مرة كان عندي ظروف، ولا مرة كنت مش موجود، دا أنا أول واحد بياخد العزا، دا أنا المختار يعني عشان الماتش دا تخصصي أنا".

وتابع: "جايز بعد عمر يعني العيال يجوا يقعدوا مكاني عشان أبوهم وصاهم ابقى يا ابني اتنكد بعد ما أموت".

واضاف: "احنا ليه كده يا جماعة وإيه فكرة الهزيمة الموجودة في دماغ الزمالك، الشوط الأول كان الأهلي أكتر من 60 % استحواذ ونادي الزمالك مش بيصدق إنه ممكن يكسب الأهلي".

وأردف: “ مش هشجع الزمالك تاني عشان لعب وفن وهندسة.. أنا أصلًا ما شفتش هندسة، وضيعت 50 سنة من عمري في تشجيعهم، لو هتكسب هشجعك غير كده لأ.. على رأي عادل إمام متعودة دايمًا”.

واختتم “أنا آسف إني قلت هنكسب الأهلي وصدرت القوة، بعد كده هقعد ساكت خالص لحد ما الماتش يخلص، وعلى فكرة كنا ممكن نخسر بنتيجة أكبر من كده النهارده”.



يانيك فيريرا يعلق على خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة

وسيطرت حالة من الغضب على البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا ولاعبي الزمالك أثناء الخروج من أرض ملعب إستاد القاهرة الدولي بعد الخسارة من الأهلى بثنائية مقابل هدف، مساء الإثنين، في قمة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد من ضربة جزاء في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل حسين الشحات هدف التعادل النادي الأهلي وأضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني من ضربة جزاء للأحمر.

أكد يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا فرصتين للتسجيل في أول 10 دقائق وبعدها دخل المنافس في اللقاء، ونجحنا في تسجيل هدف التقدم، ولسوء الحظ تراجعنا بشكل زائد عن الحد بعد التقدم".

